Muhammed Şengezer: "Beşiktaş ile anılmak güzel"

Adana Demirspor'da kiralık oynayan bonservisi Başakşehir'de olan kaleci Muhammet Şengezer açıklamalarda bulundu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Muhammed Şengezer: 'Beşiktaş ile anılmak güzel'
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03 Ağustos 2020 11:24
Adı Beşiktaş'la anılan ve bonservisi Başakşehir'de bulunan kaleci Muhammed Şengezer, Akşam Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYORUM"

Beşiktaş iddiaları hakkında konuşan Muhammet Şengezer, şunmları söyledi; "Şu anda Başakşehir'in futbolcusuyum. Kulübüm ne derse onu yaparım. Onların da en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Devre arasında daha çok forma şansı bulmak amacıyla, Adana Demirspor'a geldim. Sakatlık nedeniyle ligde son 6 maçı kaçırdım. Şu anda tedavim devam ediyor. Ve her geçen gün daha da iyi bir seviyeye ulaşıyorum. Çok çalışıyorum ve sahalara daha da güçlü bir şekilde dönmek istiyorum."

"ÇİFTE ŞAMPİYONLUK OLABİLİRDİ"

Başakşehir'in ardından, Adana Demirspor'un da şampiyon olduğunu görmek isterdim. Bu duyguyu yaşamak, her futbolcuya yaşamak nasip olmazdı. Demek ki, kısmet değilmiş.

"BEŞİKTAŞ İLE ADIMIN ANILMASI..."

"Beşiktaş büyük bir kulüp. Böylesine büyük ve önemli bir kulüple anılmak güzel bir duygu. Ancak burada benim ne söyleyeceğimden çok, kulübümün ne karar vereceği önemli. Sonuçta ben Başakşehir'in futbolcusuyum."





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