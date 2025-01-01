Muğlaspor'da imzalar sürüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı zirve hedefinin gerisinde tamamlayan Muğlaspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor'da imzalar sürüyor
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01 Ocak 2025 12:30
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı zirve hedefinin gerisinde tamamlayan Muğlaspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor.

Ara transferi hareketli geçiren yeşil-beyazlı kulüp, Yeni Mersin İdmanyurdu forması giyen kanat oyuncusu Muhammet Enes Gök ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray ve Bucaspor altyapısından yetişen, Belediye Kütahyaspor, Adanaspor ve son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu'nda oynayan Enes Gök, 1'inci Lig'de 4, 2'nci Lig'de 35 ve 3'üncü Lig'de 81 maçta forma giyip 11 gol kaydetti.

Muhammet Enes Gök için kulüp tesislerinde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, yönetim kurulu üyeleri Koray Türkan, Barış Yayman ve Aykut Asar'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

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