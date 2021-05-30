Mount: 'Dünyanın en iyi takımı biziz'

Chelsea'de Mason Maunt, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi 1-0 yenerek zafere gittikleri maçın sonrasında konuştu.



Çok mutlu olduğunu kaydeden İngiliz oyuncu, "Duygularımı ifade edemem. Chelsea ile 2 final kaybettim ve sadece kazanmak istiyordum. Çok güçlü rakiplerle oynadık. Şu anda dünyanın en iyi takımı biziz, bunu bizden kimse alamaz." dedi.



Güçlü bir rakibi yendiklerini kaydeden Mount, "Manchester City'nin Premier Lig'de neler yaptığını görüyorsunuz. Harika bir takım. Çok zor bir maç oynadık ve gol attıktan sonra defans yapmak zorunda kaldık. Her şeyimizi verdik ve kazandık" ifadelerini kullandı.



