Mount: "Dünyanın en iyi takımı biziz"

Chelsea'nin genç yıldızı Mason Mount, Manchester City maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Mount: 'Dünyanın en iyi takımı biziz'
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30 Mayıs 2021 01:22
Chelsea'de Mason Maunt, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi 1-0 yenerek zafere gittikleri maçın sonrasında konuştu.

Çok mutlu olduğunu kaydeden İngiliz oyuncu, "Duygularımı ifade edemem. Chelsea ile 2 final kaybettim ve sadece kazanmak istiyordum. Çok güçlü rakiplerle oynadık. Şu anda dünyanın en iyi takımı biziz, bunu bizden kimse alamaz." dedi.

Güçlü bir rakibi yendiklerini kaydeden Mount, "Manchester City'nin Premier Lig'de neler yaptığını görüyorsunuz. Harika bir takım. Çok zor bir maç oynadık ve gol attıktan sonra defans yapmak zorunda kaldık. Her şeyimizi verdik ve kazandık" ifadelerini kullandı.

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