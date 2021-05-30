Kante: "Mücadeleci ruhum var"

Şampiyonlar Ligi finalinde maçın adı seçilen Chelseali N'Golo Kante karşılaşmanın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kante: 'Mücadeleci ruhum var'
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30 Mayıs 2021 00:46
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Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı maçta yıldızlaşan N'Golo Kante, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Kendisinden çok takımın mücadelesinin öne çıkarılması gerektiğini söyleyen Fransız yıldız, "Bu sonucu aldığımız için büyük onur duyuyoruz ama bunu beraber başardık. Bunun zevkine de beraber varacağız. Her şeyden önce mücadeleci ruhum var ama özellikle takım halinde mücadele etmemiz her şeyden önemli. En önemlisi beraberlik." dedi.


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