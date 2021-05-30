Tuchel: "Oyuncularım çok kararlıydı"

Chelsea menajeri Thomas Tuchel Manchester City'i mağlup ettikleri maçın ardından ilk açıklamasını yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tuchel: 'Oyuncularım çok kararlıydı'
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30 Mayıs 2021 00:42
Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Tuchel sevinçten konuşmakta zorlandığını ifade ettiği ilk açıklamasında planladıkları gibi kontra atakla rakiplerini mağlup etmeyi başardıklarını söyledi.

Tuchel'in açıklamaları şu şekilde: 

"Şampiyonluğu herkesle birlikte yaşamak inanılmaz. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. İkinci kez final oynadığım içinminnettarım. Farklı duygular yaşıyorum. Kupaya yaklaştığınızı hissedebiliyorsunuz. Oyuncularım çok kararlıydı. Herkesi cesur oynamaya ve tehlikeli kontra ataklar yaratmaya teşvik ettik. Fiziksel olarak da zor bir maçtı ve birbirimize yardım ederek kazandık"
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