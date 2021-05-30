Chilwell: "Fırsat vermedik ve şampiyon olduk"

Chelsea'nin sol beki Ben Chilwell Manchester City'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chilwell: 'Fırsat vermedik ve şampiyon olduk'
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30 Mayıs 2021 00:37
Chelsea'de Ben Chilwell, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi 1-0 yenerek zafere ulaştıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyle maçı kazandıklarını söyleyen İngiliz oyuncu, "Ne söyleyebilirim ki istediğimizi aldık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Özellikle 2. yarıda hayatımız için savaştık. Şu anda inanılmaz keyif yaşıyoruz, zirvede hissediyoruz kendimizi. Biz mücadelenin en can alıcı noktalardan biri olacağına odaklanarak çıktık sahaya. Fiziksel gücün yanında mental olarak odaklanmamız da kazanmamızı sağladı. Birbirimizi tanıyoruz ve her metrekareyi parselledik. İyi pozisyon aldık, sonuca bakarsak 8 şut, 1'i kaleyi tutmuş ama fırsat vermedik ve bu sayede kazandık." ifadelerini kullandı.


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