Guardiola yine Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın ardından görev yaptığı kulüplerde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Guardiola yine Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2021 00:34
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale çıkan son 8 takım da kupayı müzesine götüremedi.

200 yılında ilk kez finale yükselen Valencia'dan başlayarak 2002'de Leverkusen, 2004'te Monaco, 2006'da Arsenal, 2008'de Chelsea, 2019'da Tottenham, 2020'de PSG Şampiyonlar Ligi finalinde gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

GUARDIOLA BARCELONA'DAN SONRA KAZANAMADI

Barcelona ile bir sezonda 7 kupa kazandıkan sonra kulüpten ayrılan Guardiola, o günden sonra çıktığı 2 Şampiyonlar Ligi finalini de kazanamadı.

Guardiola 2009 ve 2011'den sonra çıktığı finalleri kazanamayarqak hayal kırıklığına uğradı.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.