Guardiola yine Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale çıkan son 8 takım da kupayı müzesine götüremedi.



200 yılında ilk kez finale yükselen Valencia'dan başlayarak 2002'de Leverkusen, 2004'te Monaco, 2006'da Arsenal, 2008'de Chelsea, 2019'da Tottenham, 2020'de PSG Şampiyonlar Ligi finalinde gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.



GUARDIOLA BARCELONA'DAN SONRA KAZANAMADI



Barcelona ile bir sezonda 7 kupa kazandıkan sonra kulüpten ayrılan Guardiola, o günden sonra çıktığı 2 Şampiyonlar Ligi finalini de kazanamadı.



Guardiola 2009 ve 2011'den sonra çıktığı finalleri kazanamayarqak hayal kırıklığına uğradı.



