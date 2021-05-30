Şampiyonlar Ligi 3 yıldır Alman hocaların elinde

Thomas Tuchel'in Chelsea'nin başında Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması ile birlikte Avrupa'nın en büyük kupası 3 yıldır Alman hocaların zaferine şahitlik etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi 3 yıldır Alman hocaların elinde
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30 Mayıs 2021 00:20
Şampiyonlar Ligi'nde kupaya kavuşan Chelsea'de Thomas Tuchel kariyerinin ilk Avrupa kupasına uzandı.

Alman teknik adam geçtiğimiz sezon PSG'ye final oynatmış ancak Bayern Münih'e elenmekten kurtulamamıştı. Sezon ortasında geldiği Chelsea'de kusursuza yakın performans sergileyen Tuchel böylelikle kariyerinin ilk Avrupa kupasına ulaşmayı başardı.

Öte yandan Tuchel'in Chelsea ile kupa alması ile birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları üst üste 3. kez Alman teknik adamların elinde kalmış oldu.

2019'da Liverpool'un başındaki Jürgen Klopp kupayı alırken 2020'de Bayern Münih'in başındaki Hansi Flick Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmıştı.

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