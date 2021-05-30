2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz kulübü Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi.Portekiz'deki Dragao Stadı'nda oynanan finali Chelsea 1-0 kazanarak kupayı müzesine götüren taraf oldu.Chelsea'ye kupayı getiren golü 42. dakikada Kai Havertz kaydederken Maviler tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaştı. Ayrıca Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel ilk Avrupa kupasını kazanmayı başardı.Karşılaşmanın ilk yarısında Chelsea, deneyimli savunmacı Thiago Silva'nın sakatlığı ile adeta sarsıldı. 36 yaşındaki Brezilyalı stoper, finalde oynayan en yaşlı oyuncu olma özelliği taşıdığı maçın 36. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı ve yerine Christensen girdi.Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da oyuna dengeli başladı. Chelsea savunma güvenliğini üst seviyede tutarak Thomas Tuchel'in önderliğinde kalesini gole kapadı.Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Mount'un savunma arkasına gönderdiği topu Kai Havertz, kaleci Ederson'u çalımlayarak topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0'lık Chelsea üstünlüğü ile tamamlandı.Kai Havertz, bu sezon 12. Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü atarak turnuvadaki ilk golünü tıpkı 2013'te İlkay Gündoğan gibi finalde atmayı başardı.İkinci yarıda Manchester City aradığı golü bir türlü bulamazken iki takım da mutlak gol pozisyonlarından yararlanamadı.Maçın 60. dakikasında Kevin De Bruyne sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Belçikalı yıldız oyundan çıkarken göz yaşlarını tutamadı.Maçın 60. dakikasından itibaren tüm riskleri alan Manchester City'de Gabriel Jesus'un yanı sıra sezon sonunda takımdan ayrılacak Sergio Agüero'da dahil oldu. Arjantinli yıldız son kez forma giydiği maçta skorun değişmesine katkı sağlayamadı ve Chelsea tarihinde 2. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı başardı.Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 41 farklı takım final maçına çıkarken, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.Chelsea Portekiz'in Dragao Stadı'nda kupayı müzesine götürerek tarihinde 2. kez mutlu sona ulaştı.Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş de birer kez kazandı.Chelsea'de görev aldığı dönemde sadece 5 maçta yenilgi yüzü gören teknik direktör Thomas Tuchel, ilk Avrupa kupasını kazanmayı başardı.Devler Ligi'nde geçen sezon PSG ile finale çıkan ancak Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, iki farklı takımı üst üste finale taşıyan ilk teknik direktör olarak göze çarptı ve bu sezon kupayı kaldırmayı başardı.Sezona Paris Saint-Germain'in (PSG) antrenörü olarak başlayan 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, geçen yılın sonunda Fransız ekibiyle yollarını ayırmıştı.Chelsea, beklentilerini karşılayamayan Frank Lampard'ın yerine ocak ayında Tuchel'i göreve getirmiş ve takım çıkışa geçmişti.