Guardiola: "2. yarıda hak ettik ama olmadı"

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Chelsea'ye kaybettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola: '2. yarıda hak ettik ama olmadı'
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30 Mayıs 2021 01:20
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye 1-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Rakiplerinin defansif anlayışını geçemediklerini söyleyen İspanyol hoca, "İlk 11'de elimden geleni yaptım, en iyileri seçtim. 2. yarıda daha iyiydik ancak Chelsea'nin defansif duruşuna karşı işimiz kolay değildi. Harika bir sezonu geride bıraktık ancak maalesef kazanamadık. Kazanabilirdik ancak olmadı. Daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İlk kez finalde olduklarını vurgulayan Guardiola, "Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk denememiz için iyi oynadık. Cesurduk, onlar da her şeylerini verdi. Chelsea'yi harika sezonları ve finaldeki oyuncuları için tebrik ediyorum. 2. yarıda bir gol atmayı hak ettik ancak olmadı" dedi.


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