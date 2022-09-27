Morata, Ronaldo'yu 88'de yıktı!

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta sıralama oynanan 2 maçın ardından belli oldu.



İspanya, Braga'da karşılaştığı Portekiz'i 88. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 mağlup etti ve grup lideri oldu. Maçın bitimine 3 dakika kala grup lideri olmaya hazırlanan Portekiz, bu sonuçla grup 2'incisi oldu. İspanya, bu sonuçla Uluslar Ligi şampiyonluğu için dörtlü finalde yer almayı başaran son takım oldu. Diğer takımlar ise Hırvatistan, İtalya ve Hollanda olmuştu.



İsviçre ise Kybunpark'ta ağırladığı Çekya'yı 29. dakikada Remo Freuler ve 30. dakikada Breel Embolo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Çekya'nın tek golü 45. dakikada Patrick Schick'ten geldi. 61. dakikada Tomas Soucek, skoru eşitleme fırsatını değerlendiremedi.



İsviçre, 9 puanla grup üçüncüsü olarak A Ligi'nde kalmayı başardı. Çekya ise 4 puanda kaldı ve B Ligi'ne düştü.



Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



B Ligi



Arnavutluk 1-0 İzlanda

İrlanda 3-2 Ermenistan

Norveç 0-2 Sıribsitan

İsveç 1-1 Slovenya

Ukrayna 0-0 İskoçya



C Ligi



Yunanistan 3-1 Kuzey İrlanda

Kosova 5-1 Güney Kıbrıs





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