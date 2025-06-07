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Monaco resmi teklifini sundu: Uğurcan Çakır

Fransız devi Monaco, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a resmi teklifini sundu ve pazarlıklar başladı.

calendar 07 Haziran 2025 18:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Monaco resmi teklifini sundu: Uğurcan Çakır
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır için ilk resmi teklif geldi.

A Spor'un haberine göre; bu yaz kaleci transferini öncelik haline getiren Fransız devi Monaco, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 10 milyon Euro civarında ilk teklifini sundu. Trabzonspor, bu teklifi değerlendirmeye aldı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK

Monaco'nun bu teklifi, ilk giriş olarak sunduğu ve pazarlıkların devam edeceği, Fransızlar'ın teklifi daha da artırabileceği belirtildi.

UĞURCAN'A YURT DIŞI SÖZÜ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 29 yaşındaki Uğurcan'a yurt dışı konusunda söz verdiği ve bu nedenle Monaco ile görüşmelerin devam edeceği öğrenildi.


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