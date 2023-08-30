Monaco, Balogun'u renklerine bağladı

Avrupa Transfer Haberleri: Monaco, Arsenal'ın ABD'li santrforu Folarin Balogun'u transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Monaco, Balogun'u renklerine bağladı
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30 Ağustos 2023 21:28
Ligue 1 takımlarından Monaco, Arsenal'ın ABD'li santrforu Folarin Balogun'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki ABD'li milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransız basını, Balogun'un bonservis bedelinin 30 milyon avro olduğunu ve miktarın ek ödemelerle 40 milyon avroya çıkabileceğini iddia etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan Balogun, son 1,5 yılda kiralık olarak Middlesbrough ve Reims kulüplerinde oynadı.

 
 
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