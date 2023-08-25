Mohammed Kudus, West Ham yolcusu

West Ham Transfer Haberleri: Ajax'ın yıldız oyuncusu Mohammed Kudus, Ludogorets ile oynadıkları karşılaşma sonrası transfer açıklamalarında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mohammed Kudus, West Ham yolcusu
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25 Ağustos 2023 13:54
Son güncelleme 25 Ağustos 2023 17:17
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, çarpıcı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor: Mohammed Kudus.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; West Ham United, Mohammed Kudus transferi için Ajax ile 45 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde anlaşmanın sonraki satıştan pay da içerdiğine yer verildi.

KUDUS'TEN AÇIKLAMA

Ajax'ın 23 yaşındaki Ganalı yıldız Mohammed Kudus'ten transfer söylentileri hakkında açıklama geldi.

Hollanda ekibi Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında Ludogorets'e karşı aldığı 4-1'lik galibiyetinde 3 gol birden atarak maçın yıldızı olan Kudus geleceği hakkında konuştu. 

Ajax'tan ayrılacağını doğrulayan Kudus, "Evet, sanırım bu Ajax'taki son maçımdı. Ama bakalım ertesi gün neler olacak. Görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmemiz lazım." yorumunu yaptı. 

''WEST HAM İYİ BİR KULÜP''

''Transfer olacağın kulüp West Ham mı?'' sorusunu yanıtlayan Kudus, ''West Ham iyi bir kulüp'' cevabını verdi.

AJAX RAKAMLARI 

Hollanda ekibinde toplam 87 karşılaşmaya çıkan Kudüs 27 gol, 12 asistlik performans sergiledi. 

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