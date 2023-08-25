İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, çarpıcı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor: Mohammed Kudus.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; West Ham United, Mohammed Kudus transferi için Ajax ile 45 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde anlaşmanın sonraki satıştan pay da içerdiğine yer verildi.



KUDUS'TEN AÇIKLAMA



Ajax'ın 23 yaşındaki Ganalı yıldız Mohammed Kudus'ten transfer söylentileri hakkında açıklama geldi.



Hollanda ekibi Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında Ludogorets'e karşı aldığı 4-1'lik galibiyetinde 3 gol birden atarak maçın yıldızı olan Kudus geleceği hakkında konuştu.



Ajax'tan ayrılacağını doğrulayan Kudus, "Evet, sanırım bu Ajax'taki son maçımdı. Ama bakalım ertesi gün neler olacak. Görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmemiz lazım." yorumunu yaptı.



''WEST HAM İYİ BİR KULÜP''



''Transfer olacağın kulüp West Ham mı?'' sorusunu yanıtlayan Kudus, ''West Ham iyi bir kulüp'' cevabını verdi.



AJAX RAKAMLARI



Hollanda ekibinde toplam 87 karşılaşmaya çıkan Kudüs 27 gol, 12 asistlik performans sergiledi.



