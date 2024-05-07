Mkhitaryan: 'Suudi Arabistan kapısı kapalı'

Inter'in orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Inter ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Mkhitaryan, "Inter ile iki yıllık daha sözleşmem var. Vücudumun bu anlaşmanın gereklerini yerine getirip getirmeyeceğini göreceğiz. Şu anda kendimi başka bir yerde görmüyorum. Daha sonra burada devam edip etmeyeceğimi, başka kulüplere gidip gitmeyeceğimi, kariyerimle ilgili bazı planlamaları düşüneceğim." dedi.



35 yaşındaki futbolcu, geleceği konusunda Suudi Arabistan ihtimalinin sorulmasının ardından, "Suudi Arabistan, önemli oyuncular getirerek ligi güçlendirmeye, geliştirmeye çalışıyor ama ben bu duruma olumlu bakmıyorum. Bu sporda para önemli değil, önemli olan futbol sevgisi. Topa ilk dokunduğum andan itibaren hep bu sevgiye sahip oldum. Futbolu her zaman oyun için sevdim, para için değil. Suudi Arabistan kapısı benim için kapalı. Bu seçeneği düşünmüyorum ve tartışmak istemiyorum çünkü Avrupa futbolunun seviyesi ve taraftarların tutumu tamamen farklı." diye konuştu.



Inter'de bu sezon 45 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu 2 gol attı ve 11 asist yaptı.





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