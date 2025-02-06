MKE Ankaragücü, Gaetan Laura'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Demokratik Kongolu santrfor Gaetan Laura'yı transfer etti. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Türkiye'de son olarak Samsunspor forması giyen Laura, geçen sezon kısa bir dönem de Gençlerbirliği'nde oynamıştı.



Gaetan Laura, bu sezon Samsunspor ile Trendyol Süper Lig'de 11 maça çıktı.



