MKE Ankaragücü Başkanı Yaman, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

MKE Ankaragücü Başkanı Nuri Muhammet Yaman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

MKE Ankaragücü Başkanı Yaman, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Nuri Muhammet Yaman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Hacıosmanoğlu'nun makamında gerçekleştirilen ziyarete, Yaman'ın yanı sıra TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulübün başkan vekili Abdülkadir Tecimer ve başkan yardımcısı İbrahim Demir de katıldı.

Yaman, Hacıosmanoğlu'na isminin yazılı olduğu 06 numaralı forma hediye etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
