Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 36 madalya kazandı

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) ikinci gününde milli sporcular 10'u altın 36 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 36 madalya kazandı
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10 Şubat 2025 00:14
Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) ikinci gününde milli sporcular 10'u altın 36 madalya elde etti.  Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde yıldız kızlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, tüm kilo kategorilerinde şampiyonluğa ulaşırken, 10 altın, 8 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.

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