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Milli sporcular, Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Havuz Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli yüzücülerimiz 4 madalya kazandı.

calendar 21 Temmuz 2025 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcular, Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı
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Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Havuz Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre, Olsztyn kentindeki organizasyonda Kaan Efe Kaya, 400 metre çift palette altın madalya, 200 metre çift palet yarışında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Derin Toparlak, erkekler 1500 metre su üstünde, Ömer Faruk Saydam ise 50 metre su üstü disiplininde Avrupa üçüncülüğüne imza attı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Polonya'da güçlü bir milli takımla ülkemizi temsil ettik. Avrupa şampiyonluğu, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldık. Federasyonumuz ve camiamız bir aile olarak yeni başarılar inşa ediyor. Bu başarıda milli takımımızda yarışan diğer yetenekli sporcularımızın ve paletli yüzme camiasındaki tüm rekabetin önemi çok büyük. Milli başarılarla ördüğümüz yolumuza tüm camiamızla birlikte devam edeceğiz. Ülkemizi gururlandıran milli başarılarımızın inşasında her daim sualtı camiamızın yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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