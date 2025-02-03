Milli karateciler, Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Türkiye'den 42 sporcunun katılacağı Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, 7-9 Şubat tarihlerinde Polonya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli karateciler, Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
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03 Şubat 2025 12:46
 Türkiye'den 42 sporcunun katılacağı Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, 7-9 Şubat tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Bielsko-Biala kentindeki organizasyonda 49 ülkeden 1208 sporcu yarışacak.

Şampiyonada Türkiye'yi 21 kadın, 21 erkek sporcu temsil edecek.

Organizasyonda 21 yaş altında 12, gençlerde 12 ve ümitlerde 11 Türk sporcu, bireysel müsabakalarda tatamiye çıkacak.

Genç ve ümit sporculardan oluşan takım kata yarışmalarında ise 8 Türk karateci yer alacak.

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