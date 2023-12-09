Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Fransa'da 13. oldu

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Fransa'da düzenlenen Kılıç Grand Prix'sini 13. sırada tamamladı.



Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Orleans kentindeki organizasyonda dün ön elemeleri geçen Deniz Selin, ana tabloda mücadele etti.



Fransız Margaux Rifkiss'i 15-13, Yunan Despina Georgiadou'yu 15-12 mağlup eden milli eskrimci, tablo-16'da Çinli Yaqi Shao ile karşılaştı. Rakibine 15-12 yenilen Deniz Selin, organizasyonu 13. sırada bitirdi.



Ana tabloda ter döken diğer milli eskrimcilerden Enver Yıldırım 50'nci, Kerem Çağlayan 57'nci, Furkan Yaman ise 58'inci sırada yer aldı.



