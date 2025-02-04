ABD'de düzenlenen Uluslararası Stan Scott Yarışması'nda milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru kırdı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Teksas eyaletindeki Lubbock kentinde yapıldı.
Organizasyonun 200 metre disiplininde 20.95'lük derecesiyle büyükler salon rekorunu yenileyen milli atlet Oğuz Uyar, 21 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet olma başarısını elde etti. Bir önceki rekor 21.07'lik derecesiyle yine Oğuz Uyar'a aitti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Teksas eyaletindeki Lubbock kentinde yapıldı.
Organizasyonun 200 metre disiplininde 20.95'lük derecesiyle büyükler salon rekorunu yenileyen milli atlet Oğuz Uyar, 21 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet olma başarısını elde etti. Bir önceki rekor 21.07'lik derecesiyle yine Oğuz Uyar'a aitti.