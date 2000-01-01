Michael Beasley, Brooklyn Nets'e çok yakın!

The Athletic'ten Shams Charania, veteran serbest oyuncu Michael Beasley'nin Brooklyn Nets ile anlaşmaya doğru ilerlediğini belirtti.



Charania, Beasley'nin Kevin Durant ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu ekledi.



31 yaşındaki oyuncu, bu sezon NBA'de oynamamış ve önceki sezon 26 maç Los Angeles Lakers forması giymişti.



İki taraf da bir anlaşmaya varırsa, Beasley'nin asgari maaşlı, sadece sezon kalanını kapsayacak bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Beasley, Ağustos 2019'da NBA'in uyuşturucu karşıtı politikasını ihlal ettiği için beş maç uzaklaştırma cezası almıştı, lakin henüz cezasını karşılamamıştı.



Beasley, Nets'e katılırsa, sezonun devamının ilk beş maçını kaçırmak zorunda kalacak ve daha sonra son üç sıralama belirleme maçında ve gerekirse play'in turnuvası ile playofflarda oynayabilecek.



Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford ile de bir anlaşma yapmayı kabul etmişti ve Beasley de anlaşırsa, takım iki başarılı veterana sahip olacak.



