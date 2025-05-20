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Metropolitano, 2027 Şampiyonlar ligi finaline göz kırptı

Metropolitano Stadyumu'nda oynanması beklenen 2027 Şampiyonlar Ligi Finali için gerekli garantiler verildi. Açıklama, İspanya Hükümet Sözcüsü ve Eğitim-Spor Bakanı Pilar Alegria'dan geldi.

calendar 20 Mayıs 2025 16:44 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 16:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Metropolitano, 2027 Şampiyonlar ligi finaline göz kırptı
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İspanya Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria, 2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Madrid'deki Metropolitano Stadyumunda oynanması için gerekli garantiyi verdiklerini söyledi.

Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Metropolitano Stadyumunda organize edilmesi için İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) talebi doğrultusunda gereken bir dizi garanti ve yetkilendirmeye onay verdiklerini duyurdu.

Bakan Alegria'nın sözleri İspanyol basınında, "Metropolitano, 2027 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmaya bir adım daha yaklaştı." şeklinde yorumlandı.


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