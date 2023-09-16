Mert Hakan Yandaş'ın yabancı dil azmi

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Mert Hakan Yandaş, hiç kursa gitmeden Samandıra'da İngilizce öğrenmeyi başardı.
Son iki yıldır yabancı dilini geliştirmek için sürekli kadrodaki futbolcu arkadaşlarıyla vakit geçiren Mert Hakan Yandaş, sonunda İngilizce'yi söktü.
Artık tüm yabancı futbolcu arkadaşlarıyla İngilizce konuşarak anlaşan 29 yaşındaki takım kaptanı Mert Hakan Yandaş bu gayretiyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde herkesin takdirini topladı.
Son iki yıldır yabancı dilini geliştirmek için sürekli kadrodaki futbolcu arkadaşlarıyla vakit geçiren Mert Hakan Yandaş, sonunda İngilizce'yi söktü.
Artık tüm yabancı futbolcu arkadaşlarıyla İngilizce konuşarak anlaşan 29 yaşındaki takım kaptanı Mert Hakan Yandaş bu gayretiyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde herkesin takdirini topladı.