Mert Hakan Yandaş, ilk kez kadroda

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk kez bir resmi maçın kadrosunda yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mert Hakan Yandaş, ilk kez kadroda
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18 Ağustos 2022 22:41
Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kadroda yer aldı.

Sezon başı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 27 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Mert Hakan, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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