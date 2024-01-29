Mert Hakan Yandaş için transfer açıklaması!

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın transferinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş için transfer açıklaması!
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29 Ocak 2024 18:11
1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da başkan Engin Koyun, transfer için konuştu.

Engin Koyun, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin olumsuz sonuçlandığını söyledi.

Radyospor'a konuşan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun açıklamasında, "Mert Hakan Yandaş'ın transferi için kulübü Fenerbahçe ve oyuncuyla görüştük. Mert Hakan'ın transfer süreci olumsuz sonuçlandı. Çünkü oyuncuyu Süper Lig'den isteyen kulüpler var." sözlerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'ın adı Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile de anılıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 kez gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki Mert Hakan'ın sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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