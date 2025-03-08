Merkezefendi seri yapmak istiyor

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Galatasaray'ı 98-96 mağlup ederek son sıradan kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Büyükçekmece Basketbol deplasmanında ter dökecek.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Halen kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisindeki Denizli temsilcisinin 19 haftada 4 galibiyeti, Büyükçekmece'nin ise 8 galibiyeti var.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Halen kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisindeki Denizli temsilcisinin 19 haftada 4 galibiyeti, Büyükçekmece'nin ise 8 galibiyeti var.
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