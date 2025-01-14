Memphis Grizzlies ve Brooklyn Nets'in, Cam Johnson için yapılan takas görüşmelerinde ilerleme kaydetmediği bildirildi.



Grizzlies ve Nets ekiplerinin Dorian Finney-Smith için bir anlaşmaya vardıktan sonra Brooklyn'in Finney-Smith'i Los Angeles Lakers'a takas etmesinin ardından, Memphis'in Brooklyn'in bu anlaşmadan uzaklaşmasından memnun olmadığı haberi gelmişti. Buna rağmen, her iki tarafın da önüne baktığı ve Cam Johnson'ın Grizzlies'e gitmesini içeren anlaşmalar hakkında görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.



Memphis Commercial Appeal'dan Damichael Cole, an itibariyle Johnson'la ilgili takas görüşmelerinde Memphis ve Brooklyn arasında önemli bir gelişme kaydedilmediğini öne sürdü. Nets'in 6 Şubat'taki son takas tarihine kadar tecrübeli oyuncuyu takas etmeye bakması bekleniyor.



Şu anda ayak bileği burkulması nedeniyle kadro dışı olan Johnson, bu sezon 50/44/90'lık şut yüzdeleriyle kariyerinin en iyi ortalaması olan 19,5 sayı ile Brooklyn için kariyerinin en iyi yılını geçiriyor. Johnson ayrıca maç başına 4.3 ribaund alıyor ve yine kariyerinin en yüksek miktarı olan 3.0 asist yapıyor.



