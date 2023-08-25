Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde önünde zorlandı ancak kalite farkıyla 3-2 kazandı. Bu farkı yaratan isim de hiç şüphesiz ki bir gol-bir asistle oynayan Mauro İcardi'ydi.
Takımını şampiyonluğa taşıdığı kiralık sezonunun ardından Galatasaray'a üç yıllık kalıcı imza atan Arjantinli süper star, yeni döneme de fırtına gibi girdi.
Oynadığı beş maçta dört gol ve bir asiste imza attı. Icardi'nin lig ve Avrupa'da attığı klasına yaraşır goller kadar inanılmaz istatistiği de hayran bıraktı.
630 BULUŞMADA 26 GOL
Mauro Icardi, topla buluşma başına gol oranında Avrupa'nın en iyi ikinci futbolcusu… Opta analizinde Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye karşılaştırıldı.
Icardi, Galatasaray ile lig ve Avrupa arenasında 630 kez topla buluştu, 26 gol attı. Bu Arjantinli'nin 24.2 topla buluşmada bir gol attığı anlamını taşıyor.
Listede 1 numara Manchester City'nin 'Başka bir seviye' şeklinde tanımlanan yıldızı Erling Haaland… Haaland'ın bir gol atması için 23.6 kez topla buluşması yetiyor.
ICARDI'DEN İNANILMAZ RAKAMLAR
-Galatasaray'da ilk 11'de başladığı son 12 maçta -18 gol attı, 3 de asist yaptı.
-Kulüp kariyerinin 200. golüne ulaştı. Inter: 124, PSG: 38, Galatasaray: 27, Sampdoria: 11.
-Galatasaray'daki 31 resmi maçında 27 gol-9 asist üretti.
-Türkiye'de çıktığı altı derbide 8 gol attı.
Takımını şampiyonluğa taşıdığı kiralık sezonunun ardından Galatasaray'a üç yıllık kalıcı imza atan Arjantinli süper star, yeni döneme de fırtına gibi girdi.
Oynadığı beş maçta dört gol ve bir asiste imza attı. Icardi'nin lig ve Avrupa'da attığı klasına yaraşır goller kadar inanılmaz istatistiği de hayran bıraktı.
630 BULUŞMADA 26 GOL
Mauro Icardi, topla buluşma başına gol oranında Avrupa'nın en iyi ikinci futbolcusu… Opta analizinde Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye karşılaştırıldı.
Icardi, Galatasaray ile lig ve Avrupa arenasında 630 kez topla buluştu, 26 gol attı. Bu Arjantinli'nin 24.2 topla buluşmada bir gol attığı anlamını taşıyor.
Listede 1 numara Manchester City'nin 'Başka bir seviye' şeklinde tanımlanan yıldızı Erling Haaland… Haaland'ın bir gol atması için 23.6 kez topla buluşması yetiyor.
ICARDI'DEN İNANILMAZ RAKAMLAR
-Galatasaray'da ilk 11'de başladığı son 12 maçta -18 gol attı, 3 de asist yaptı.
-Kulüp kariyerinin 200. golüne ulaştı. Inter: 124, PSG: 38, Galatasaray: 27, Sampdoria: 11.
-Galatasaray'daki 31 resmi maçında 27 gol-9 asist üretti.
-Türkiye'de çıktığı altı derbide 8 gol attı.