Mauro Icardi, Drogba ve Falcao'yu yakaladı!

Galatasaray forması ile şampiyonluğa koşan Mauro Icardi, golleriyle Drogba ve Falcao'nun yanına adını yazdırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, Drogba ve Falcao'yu yakaladı!
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23 Mayıs 2023 10:04
Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Icardi, kulüp tarihine de iz bırakmayı başardı.

Drogba ve Falcao'nun geçmişte formasını giydiği G.Saray'da İcardi, gol sayısında efsaneleri yakaladı.

8 AYDA 20 GOL

Drogba bir buçuk yıllık Türkiye macerasını 20 golle tamamlamıştı. Falcao da iki sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 20 kez ağları sarstı.

Icardi ise Drogba ve Falcao'dan çok daha az sayıda maça çıkmasına rağmen 8 ayda 20 gole ulaştı. Derbilerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı boş geçmeyen Arjantinli dünya yıldızı, tribünlerin sevgilisi oldu.

Icardi ayrıca 8 gol pası vererek çok yönlü bir hücum oyuncusu olduğunu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu ile müthiş uyum yakalayan 30 yaşındaki Tangocu'ya Kerem tam 5 asist yaptı. 

 
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