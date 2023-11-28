MANU'nun yıldızından Zaha'ya övgüler!

Manchester United'ın sağ bek oyuncusu Aaran Wan-Bissaka, Everton karşılaşmasının ardından Galatasaray maçıyla ilgili yorumda bulundu. Bissaka, Galatasaraylı yıldız Zaha'ya saygı duyduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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MANU'nun yıldızından Zaha'ya övgüler!
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28 Kasım 2023 15:40
Galatasaray'ın Çarşamba günü karşılaşacağı Manchester United'da sağ bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısında eski takım arkadaşı Zaha ile karşılaşacağını söyleyen Bissaka, "Kura çekimini gördüğümde onu düşündüm. Onun sahaya çıkmasından ve şu anda onlar adına iyi oynamasından mutluyum. Bence bundan keyif alıyor.'' dedi.

Sözlerine devam eden İngiliz oyuncu Zaha'nın tehlikeli bir oyuncu olduğunu söyleyerek, "Biliyorsunuz, onunla "Crystal Palace'da oynarken Zaha'ya çok büyük saygı duyardım. Onunla hala iletişim halindeyiz. Ona karşı oynuyorsanız hazırlıklı olmalısınız." yorumunu yaptı. 

Galatasaray ile Manchester United, 29 Kasım çarşamba günü 20:45'te karşı karşıya gelecek.

 

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