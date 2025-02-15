Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 6 golle mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Manisa FK, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 6-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 6 golle mağlup etti!
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15 Şubat 2025 17:54
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. 

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 6-0'lık skorla yendi. 

Manisa FK'nın golleri; Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Daniel Ramirez (2), Georgi Minchev ve Bartu Göçmen'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligde 3 maç sonra ilk kez kazanırken Yeni Malatyaspor ise ligde üst üste 25. mağlubiyetini aldı.

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