Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, kendi sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.



Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Marvin Gakpa penaltıdan ve 49. dakikada Muhammet Taha Şahin kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 24. dakikada Yacine Bammou'dan geldi.



Öte yandan Manisa'da Nino Kouter 36. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Manisa FK 33 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 49 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manisa, kendi sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Samsunspor'u ağırlayacak.



Stat: Mümin Özkasap



Hakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Cemal Alpay



Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 46 Veli Çetin), Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Sousa), Hakan Barış, Kouter, Gakpa (Dk. 89 Bedirhan Altunbaş), Erhan Çelenk (Dk. 46 Diallo), Ozegovic (Dk. 68 Okan Eken)



Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 59 Emre Nefiz), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Atalay Babacan), Serkan Göksu (Dk. 59 Yusuf Gültekin), Mrsic (Dk. 75 Mevlüt Erdinç), Onur Ayık, Del Valle (Dk. 75 Atakan Üner), Bammou



Goller: Dk. 24 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 30 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 49 Muhammet Taha Şahin (Manisa FK)



Kırmızı kart: Dk. 35 Kouter (Manisa FK)



Sarı kartlar: Dk. 76 Yusuf Gültekin, Dk. 85 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 89 Hakan Barış (Manisa FK)





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