Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK, Yılport Samsunspor'u ağırladı. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.



Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Okan Eken ve 66. dakikada Erhan Çelenk kaydetti.



Bu sonuçla birlikte puanını 43'e yükseltti ve 7. sıraya yerleşti. 42 puanda kalan Samsunspor ise 8. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Manisa FK, deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise Eyüpspor'u konuk edecek.





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