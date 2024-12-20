Manisa FK'da devir gerçekleşti

Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle arasındaki buzları geçen hafta eriten Ege'nin 1'inci Lig'deki temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde yönetimin birleşme gündemiyle istifa etmesinin ardından kulübün devri de gerçekleşti.



Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine de Hakan Şapçı getirildi. Manisa ekibi, kentte iş insanı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredildi. Daha önce Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında olup, 2019 yılında şirketleşerek ayrılan kulübün önümüzdeki süreçte amatör ligdeki Manisaspor'la birleşmesi gündemde. Manisa FK'da 8 yıldır başkanlığı yürütüp, Futbol Federasyonu yönetimine girince görevi eşine devreden Mevlüt Aktan, Ersin Öztaş'la bir araya gelerek devir için el sıkıştı.



Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Mevlüt Aktan, Manisa'ya önemli bir değer bırakmanın gururunu yaşadığını belirterek Ersin Öztaş'a hayırlı olsun dileğinde bulundu. Mevlüt Aktan'a teşekkürlerini ileten Ersin Öztaş ise sürecin Manisa şehrine hayırlı olmasını dileyerek yeni süreçte Manisa futbolu için çok çalışacaklarını dile getirdi. Mevlüt Aktan, taraftarlara yönelik paylaştığı veda mesajında ise, "Bugün sekiz yıl boyunca büyük bir onurla sürdürdüğüm, hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşadığım Manisa Futbol Kulübü'nde hikayemizin sonuna geldik. Siz Manisalılardan ricam, yürekten inandığımız futbolun birleştirici gücü Manisa'da da karşılık bulsun" dedi.



HAKAN ŞAPÇI MANİSASPOR'DAN MANİSA FK'YA



Şirket yönetimi Ersin Öztaş'a devredilen Manisa Futbol Kulübü'nde önceki hafta Çağdaş Çavuş'tan boşalan teknik direktörlük görevine de Hakan Şapçı getirildi. Manisa FK'yı amatörden profesyonel kategoriye taşıyan teknik adam olan 51 yaşındaki Şapçı, Süper Amatör Lig'deki Manisaspor'daki görevinden ayrılarak 1'inci Lig'deki siyah-beyazlıların dümenine geçti. Hakan Şapçı, kariyerinde Bölgesel Amatör Lig'de Turgutluspor, Bergama Belediyespor, Aliağa FK ve geçen sezon Muğlaspor, 3'üncü Lig'de de Uşakspor'la şampiyonluk yaşamıştı. Hakan Şapçı'nın Şanlıurfaspor maçı sonrasında görevine başlayacağı açıklandı.



RAKİP ŞANLIURFASPOR



1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Manisa Futbol Kulübü yarın alt sıralardaki rakiplerinden Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. 19 Mayıs Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Bu karşılaşmanın ardından 5 Ocak'a kadar devre arasına girecek siyah-beyazlı kulübün ligde 20 puanı bulunuyor. Şanlıurfaspor'un da 21 puanı var.



