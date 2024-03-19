Manchester City'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, milli takım antrenmanında sakatlandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
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19 Mart 2024 22:35
Milli aranın gelmesiyle birlikte Norveç Milli Takımı'yla idmanlara çıkan Erling Haaland'dan, Manchester City'ye kötü haber geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre Erling Haaland son yaptığı idmanda sahayı sekerek terk etti.

Haberin detaylarında Erling Haaland'ın durumunun çok ciddi olmadığı ve Arsenal maçında sahada olması beklendiği de söylendi.

Pep Guardiola'nın da yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun durumunun çok kritik olmamasını umduğunu söyledi.

34 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester City formasıyla 34 resmi maça çıkan Erling Haaland bu karşılaşmalarda 29 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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