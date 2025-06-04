Manchester City, Reijnders'i kaptı: 70 milyon Euro!

Manchester City, Tijjani Reijnders için kulübü Milan ile 70 milyon Euro'ya anlaştı.

calendar 03 Haziran 2025 20:19 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 10:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City, Reijnders'i kaptı: 70 milyon Euro!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, transfer sezonunun gözdesi Tijjani Reijnders'ı kadrosuna katıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester City, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders için kulübü Milan ile anlaşmaya vardı. Manchester City, Hollandalı isim için 70 milyon euro  ödeyecek.

Hollandalı yıldız ile Manchester City, kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Tijjani Reijnders, bu sezon Milan formasıyla 54 resmi maça çıktı. 15 gol, 5 asistlik katkı üretti.

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