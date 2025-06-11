Manchester City, Reijnders'i kadrosuna kattı!

Manchester City, Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'i 46.3 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.Milan'dan transfer edilen 26 yaşındaki Reijnders için anlaşmaya ayrıca 12.5 milyon sterline kadar performansa bağlı ek ödemeler de eklendi.Son iki sezondur AC Milan forması giyen Reijnders, 2024/25 sezonunda gösterdiği performansla Serie A'nın "En İyi Orta Sahası" seçildi. 54 maçta 15 gol kaydederek kariyer rekorunu kıran Reijnders, yaz transfer döneminin gözde oyuncularından oldu.City'nin teknik patronu Pep Guardiola ile çalışacak olmanın heyecanını yaşayan Reijnders,ifadelerini kullandı.Kendisini "box-to-box" bir orta saha olarak tanımlayan Reijnders,ifadelerini kullandı. Geçmişte yeterince gol atamaması üzerine çalıştığını belirten Reijnders,dedi.