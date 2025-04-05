Mahdi Camara'dan hayat öpücüğü

Ligue 1'in 28. haftasında Brest, sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup etti.

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Mahdi Camara'dan hayat öpücüğü
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05 Nisan 2025 22:22
Son güncelleme 05 Nisan 2025 22:23
Ligue 1'in 28. haftasında Brest sahasında Monaco ile karşılaştı. Francis-Le Blé Stadyumu'nda oynanan maçı Brest 2-1 kazandı.

Brest 42. dakikada Philipp Köhn'ün kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Monaco, 63. dakikada Denis Zakaria'nın golüyle beraberliği yakaladı. 90+4'üncü dakikada Mahdi Kamra'nın golüyle Brest, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Brest, ligdeki son iki maçını kazanırken Monaco dört maç aradan sonra mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Brest 43 puana yükselirken Monaco 50 punda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Brest, Saint Etiene'e konuk olacak. Moncao ise gelecek haftasında sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.

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