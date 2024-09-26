UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında Olimpik Lyon ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Parc OL'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 2-0'lık skorla kazandı.



Olimpik Lyon'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Rayan Cherki ve 71. dakikada Said Benrahma kaydetti.



Galatasaray'dan kiralık olarak Lyon'a giden Wilfried Zaha, 66. dakikada oyuna girip 5 dakika sonra Benrahma'nın golünde asisti yaptı.



Bu sonucun ardından Lyon 3 puanla, Olympiakos ise puansız olarak lig aşamasına başladı.



Olimpik Lyon, gelecek hafta Rangers'a konuk olacak. Olympiakos ise Braga'yı ağırlayacak.



