UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında Olimpik Lyon ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Parc OL'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 2-0'lık skorla kazandı.
Olimpik Lyon'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Rayan Cherki ve 71. dakikada Said Benrahma kaydetti.
Galatasaray'dan kiralık olarak Lyon'a giden Wilfried Zaha, 66. dakikada oyuna girip 5 dakika sonra Benrahma'nın golünde asisti yaptı.
Bu sonucun ardından Lyon 3 puanla, Olympiakos ise puansız olarak lig aşamasına başladı.
Olimpik Lyon, gelecek hafta Rangers'a konuk olacak. Olympiakos ise Braga'yı ağırlayacak.
Olimpik Lyon'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Rayan Cherki ve 71. dakikada Said Benrahma kaydetti.
Galatasaray'dan kiralık olarak Lyon'a giden Wilfried Zaha, 66. dakikada oyuna girip 5 dakika sonra Benrahma'nın golünde asisti yaptı.
Bu sonucun ardından Lyon 3 puanla, Olympiakos ise puansız olarak lig aşamasına başladı.
Olimpik Lyon, gelecek hafta Rangers'a konuk olacak. Olympiakos ise Braga'yı ağırlayacak.