Lyon, Olympiakos'u 6 dakikada yıktı

Olimpik Lyon, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Olympiakos'u Rayan Cherki ve Benrahma'nın golleriyle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lyon, Olympiakos'u 6 dakikada yıktı
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26 Eylül 2024 23:28
Son güncelleme 26 Eylül 2024 23:55
UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında Olimpik Lyon ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Parc OL'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 2-0'lık skorla kazandı.

Olimpik Lyon'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Rayan Cherki ve 71. dakikada Said Benrahma kaydetti.

Galatasaray'dan kiralık olarak Lyon'a giden Wilfried Zaha, 66. dakikada oyuna girip 5 dakika sonra Benrahma'nın golünde asisti yaptı.

Bu sonucun ardından Lyon 3 puanla, Olympiakos ise puansız olarak lig aşamasına başladı.

Olimpik Lyon, gelecek hafta Rangers'a konuk olacak. Olympiakos ise Braga'yı ağırlayacak.

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