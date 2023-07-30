Lukaku: ''Asla Juventus'a gitmem''

İtalya Serie A'da transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan isin Romelu Lukaku...



Bonseversi İngiliz ekibi Chelsea'de olan Lukaku, geçtiğimiz yılı Inter'de geçirmişti.



Adı son dönemlerde sıkça Juventus ile anılan Belçikalı yıldız transfer dedikodularına açıklık getirdi.



Ülkesinde antrenmanlarına devam eden Lukaku, bir taraftarın ''Juventus ile imzalarsan asla Forza Juve deme'' lafına karşılık olarak ''Bu anlaşmanın olacağını düşünmüyorum, asla Juventus'a gitmeyi düşünmüyorum'' ifadelerini kullandı.



Romelu Lukaku, geçtiğimiz yıl Inter ile 37 maça çıktı ve 14 gol 7 asist kaydetti.