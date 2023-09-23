Lukaku: '11 yaşımdan beri onunla çalışmak istiyordum''

Roma'nın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, İtalyan televizyonuna konuştu.



Yıldız golcü; Roma'ya transfer süreci, sezon hakkındaki görüşleri ve Roma teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili yorumlarda bulundu.



İyi bir takım olduklarını ve iyi bir sezon geçirmek istediklerini belirten Lukaku, ''Bu takıma güveniyorum. İyi şeyler yapmak için birlikte çalışmalıyız, alçakgönüllü olmalıyız, başımızı öne eğip pedal çevirmeliyiz ve gelişmeliyiz. İyi bir takımız. İyi sonuçlar alabiliriz.'' açıklamasını yaptı.



''ÇOK HIZLI GELİŞTİ''



Roma'nın teklifini kabul etmeniz ne kadar sürdü sorusuna Lukaku, ''Yaklaşık yarım saat boyunca bu kulübün hedefleri hakkında konuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti.'' cevabını verdi.



''11 YAŞIMDAN BERİ İSTİYORUM''



Teknik direktör Mourinho ile arasındaki ilişkiyede değinen Lukaku şu sözleri söyledi: "11 yaşımdan beri Mourinho ile çalışmak istiyordum. Üçüncü kez onunla çalışabileceğimi söyleyebilirim. O beni bir erkek olarak iyi tanıyor, ailemi tanıyor, ben de onu tanıyorum. Birlikte başarabiliriz. İyi bir takımımız var, çalışmalıyız ve her maçta gelişmeye çalışmalıyız.''



30 yaşındaki yıldız isim daha önce Manchester United ve Chelsea takımlarında Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı.



Bu sezon Roma formasıyla 3 maça çıkan Lukaku 2 gol attı.



