"Luka'nın Dallas'tan ayrılma niyeti hiç yoktu, Lakers'a sadakatini sürdürecek" iddiası

ESPN'den Shams Charania, Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic'in eski takımı Dallas Mavericks'ten ayrılmaya niyetinin hiç olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Luka'nın Dallas'tan ayrılma niyeti hiç yoktu, Lakers'a sadakatini sürdürecek' iddiası
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05 Mart 2025 13:45
NBA'in yıldız oyuncularından Luka Doncic, Dallas Mavericks ile beş yıllık 345 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalayabilirdi ve büyük olasılıkla takımda kalmayı planlıyordu.

ESPN'den Shams Charania, Doncic'in Mavericks ile uzun vadeli bir bağlılık kurduğunu ve takımdan ayrılma gibi bir düşüncesinin hiç olmadığını belirtti. "Geçtiğimiz 72 saat boyunca Doncic'in çevresindeki insanlarla konuştum. O, Dallas'ta kalmak istiyordu. Hatta şehirde yüksek fiyatlı bir ev satın aldı. Ayrılmayı hiç düşünmedi." dedi.

Doncic, 2 Ağustos'ta Lakers ile beş yıllık 229 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi yapmaya uygun hale gelecek. Ayrıca, 2028-29 sezonunu kapsayacak üç yıllık, 165 milyon dolarlık bir sözleşme yaparak 35% maksimum kontratını bekleyebilir.

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