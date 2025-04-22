Luis Figo: "Ronaldo, 42 yaşında bile gol atar!"

Portekiz futbolunun efsane isimi Luis Figo, Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda neler yapabileceği hakkında düşüncelerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Luis Figo: 'Ronaldo, 42 yaşında bile gol atar!'
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22 Nisan 2025 17:50
Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Luis Figo, Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda da Portekiz Milli Takımı'nın lideri olabileceğini söyledi. Figo, 40 yaşını geride bırakan yıldız futbolcunun ilerleyen yaşına rağmen hala üst düzeyde oynayabildiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Ronaldo, bu sezon da 30 gol barajını aşarak ilerleyen yaşına rağmen etkileyici performansını sürdürdü. Milli takım kariyerinde ise 219 maçta 136 gole ulaşan dünya yıldızının, yakın zamanda milli takımı bırakma gibi bir düşüncesi olmadığı biliniyor.

"42 YAŞINDA DA ATAR"

Madrid'de katıldığı bir etkinlikte konuşan Luis Figo, Ronaldo'nun fiziksel durumu ve mentalitesiyle örnek bir sporcu olduğunu belirterek, "2026 Dünya Kupası'nda ilk 11'de başlayabilir. Karar verici olabilir. Bekleyip görmemiz lazım. Ama Cristiano, profesyonelliği, yeteneği ve çalışma disipliniyle tüm dünyaya örnek. 40 yaşında da 42 yaşında da gol atar. O her zaman gol atar. Bu gollerin ne kadar belirleyici olacağını ise zaman gösterecek. Ama biz Portekizliler olarak umarız her zaman belirleyici olur." dedi.

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