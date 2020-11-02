Lucescu'nun takımında 11 test pozitif çıktı

Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'de 11 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Lucescu'nun takımında 11 test pozitif çıktı
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02 Kasım 2020 17:34
Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'de 11 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

Dinamo Kiev, 4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında Barcelona'ya konuk olacak.



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