Lucas Torreira: 'Takımım için hayatımı veririm'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşma sonrası Galatasaray'da Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"TAKIMIM İÇİN HAYATIMI VERİRİM"
Uruguaylı yıldız, yaptığı paylaşımda, "Takımım ve bu renkler için hayatımı veririm" ifadelerini kullandı.
Karşılaşma sonrası Galatasaray'da Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"TAKIMIM İÇİN HAYATIMI VERİRİM"
Uruguaylı yıldız, yaptığı paylaşımda, "Takımım ve bu renkler için hayatımı veririm" ifadelerini kullandı.