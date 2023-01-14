Lucas Lima: "Daha iyi olmaya çalışacağız"

Başakşehirli futbolcu Lucas Lima, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Lima: 'Daha iyi olmaya çalışacağız'
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14 Ocak 2023 22:00
Başakşehirli futbolcu Lucas Lima, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Lucas Lima: "Maalesef 3 puanı bıraktık. İyi bir takıma karşı oynadık. Saygı duymak gerekiyor. İkinci yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum." dedi.

Lima ayrıca, "İlk yarıda pas hataları fazlaydı. Sonrasında pozisyonlara da girdik, değerlendiremedik. Önümüzde maçlar var. Daha iyi olmaya bakacağız." ifadelerini kullandı.

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