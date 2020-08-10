Liverpool ve Barcelona'dan Çağlar Söyüncü yarışı

İngiltere ekibi Leicester City'de forma giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü Avrupa'nın iki dev kulübü istiyor. İngiltere'den Liverpool, İspanya'dan ise Barcelona 24 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için büyük bir mücadelenin içine girdi. Barcelona, Çağlar için İngiliz ekibine 36 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 paylık bir teklif sundu. Liverpool'un teklifi ise 40 milyon euro oldu. Kısa süre içinde pazarlıkların sonlandırılması planlanıyor.Başarılı oyuncunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Leicester, 2 yıl önce Alman ekibi Freiburg'a 21 milyon euro ödeyerek Çağlar'ı transfer etmişti. Genç stoperin piyasa değeri ise tam 40 milyon euro… 24 yaşındaki oyuncu bu piyasa değeri ile Türk futbolcuları arasında ilk sırada yer alıyor. Çağlar Söyüncü'yü yakından takip eden isim olan Ozan Kabak'ın piyasa değeri ise 29 milyon euro. 24 yaşındaki oyuncunun 2014 yılında piyasa değeri ise sadece 50 bin euroydu.Altınordu, Milli yıldızımızın olası satışından yetiştirme bedeli olarak yüzde 3.5 pay alacak. İzmir ekibi, 2016 yılında Çağlar'ı Almanya ekibi Freiburg'a 2 milyon 650 bin euro bonservis bedeli karşılığında satmıştı. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Leicester formasını 42 resmi müsabakada giydi. 3 bin 649 dakika sahada kalan genç oyuncu takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. İngiliz basını tarafından Çağlar Söyüncü sezonun en iyi 11'ine seçildi.