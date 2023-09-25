Liverpool, Thiago'yu gönderiyor

Liverpool, ara transfer döneminde İspanyol orta saha oyuncusu Thiago için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Thiago'yu gönderiyor
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25 Eylül 2023 20:37
Liverpool, İspanyol orta saha oyuncusu Thiago için kararını verdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool'un Thiago için ara transfer döneminde gelecek büyük teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

Liverpool'un sözleşmesinin son yılına giren 32 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat konusunda da görüştüğü belirtildi. Ancak İngiliz ekibinin yaptığı görüşmelerin ileri düzeyde olmadığı ve bu nedenle ara transfer döneminde Thiago'ya gelecek tekliflere kulübün sıcak baktığı ifade edildi.

Thiago'nun adı yaz transfer döneminde Türk ekiplerinin de gündemine gelmişti.

2020 yılından bu yana Liverpool forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 97 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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